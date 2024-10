Zginął w wypadku. Uratował życie 6 młodym osobom

Śmierć to zawsze głęboka tragedia dla rodziny i najbliższych, niosąca ze sobą ból i stratę. Jednak w obliczu tej trudnej chwili, dla osób oczekujących na przeszczep narządów może ona stanowić nadzieję na nowe życie. Decyzja o darowaniu narządów po śmierci może odmienić losy wielu pacjentów, którzy bez tej szansy nie mieliby możliwości powrotu do zdrowia. To akt niezwykłej odwagi i współczucia, który w momencie wielkiej straty daje nadzieję tym, którzy walczą o każdy kolejny dzień.

11 października w 1 Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Ełku odbyło się pobranie narządów od zmarłego dawcy, który doznał ciężkiego nieodwracalnego urazu głowy w wypadku komunikacyjnym.

Dawca za życia nie wyraził sprzeciwu na pobranie narządów w Centralnym Rejestrze Sprzeciwów. Uregulowania prawne nakładają na lekarzy obowiązek zgłaszania do Poltransplantu każdej możliwości pobrania tkanek i narządów do przeszczepu od osób zmarłych.

— Dzięki współudziale i świadomym zaangażowaniu personelu lekarsko-pielęgniarskiego każda szansa szerzenia idei transplantacji i ratowania życia osób oczekujących na narząd jest realizowana — wyjaśniają przedstawiciele szpitala.

Pobrane narządy zostały przeszczepione oczekującym dawcom w Ośrodkach Transplantacyjnych w Olsztynie, Gdańsku, Warszawie i Zabrzu. Uratowano życie 6 młodym osobom.

— Koordynację pobrania narządowego prowadziła Szpitalna Koordynatorka d/s Transplantacji mgr Bożena Dudar, która będąc w stałym kontakcie z rodziną dawcy pragnie przekazać, iż rodzina dziękuje za ogromne wsparcie jakie otrzymała od personelu Intensywnej Opieki Medycznej a biorcom życzą zdrowia — czytamy w komunikacie 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Ełku.