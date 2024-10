Miał do odbycia trzy wyroki - ścigano go listem gończym

W codziennej służbie policyjnej praca zespołowa to fundament skutecznego działania. I taka współpraca przyczyniła się do zatrzymania 37-latka poszukiwanego listem gończym. Policjanci z Olecka ustalili, gdzie mężczyzna pracuje i aktualnie zamieszkuje na terenie powiatu ełckiego. Dzięki temu policjanci z Ełku zatrzymali poszukiwanego.

37-latek od kilku miesięcy próbował uniknąć zasądzonej kary pozbawienia wolności. Sąd wydał za nim list gończy. Mężczyzna poszukiwany był do odbycia trzech wyroków: 5, 6 i 8 miesięcy pozbawienia wolności za wcześniejsze przestępstwa. Policjanci z Olecka ustalili, że może on przebywać w podełckiej wsi. Tę informację przekazali policjantom z Ełku, którzy zatrzymali poszukiwanego mężczyznę. Mężczyzna trafił już do zakładu karnego.

mat. KPP Ełk; opr mac.