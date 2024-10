Ełcka młodzież szaleje po mefedronie - policja walczy z plagą

Policjanci z Ełku podczas weekendu dwa razy interweniowali wobec osób posiadających środki odurzające. Miał je przy sobie 16-latek, który trafił do szpitala po zażyciu narkotyków, a także 20-latek, który wszczynał awantury i zakłócał spokój w mieście.

W nocy z soboty na niedzielę (12/13.10.2024 r.) policjanci interweniowali w Ełku wobec mężczyzny, który wcześniej uderzał w drzwi lokalu i awanturował się z uczestnikami odbywającego się tam spotkania.

W trakcie kontroli w kieszeni spodni 20-latka policjanci ujawnili woreczek z białym proszkiem. Po zbadaniu substancji okazało się, że to mefedron. Młody mężczyzna odpowie za posiadanie środków odurzających. Grozi za to kara do 3 lat pozbawienia wolności. 20-latek popełnił także wykroczenia, m.in. zakłócał porządek publiczny i utrudniał policjantom prowadzenie czynności służbowych.

Kolejne narkotyki zostały zabezpieczone u 16-latka, który po wcześniejszym zażyciu środków odurzających wymagał hospitalizacji. Nastolatek w swojej odzieży miał schowaną marihuanę. Policjanci sprawdzają, skąd 16-latek miał narkotyki. I przypominają, że sprzedaż środków odurzających osobom małoletnim to poważne przestępstwo! Grozi za to kara od 3 do 20 lat pozbawienia wolności.

mat. KPP Ełk; opr. mac.