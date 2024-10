Trans-kobieta, która służyła sławnym Jedi - oto "Siostra"!

Gwiezdne Wojny wprowadziły pierwszą transseksualną „szturmowca”, co podzieliło fanów ukochanej serii science fiction. Nazwana „Siostrą”, nosi zbroję pomalowaną na niebiesko i różowo, tak jak flaga osób transseksualnych, i po raz pierwszy została przedstawiona w nowej książce wydanej w pierwszym tygodniu października.

Postać z dredami po raz pierwszy pojawiła się we wzmiance w powieści z 2022 roku „A Queen's Hope”, a później została przedstawiona w fan art. Książka jest ilustrowaną encyklopedią dla dzieci i została napisana z perspektywy innej postaci z Gwiezdnych Wojen – Kapitana Rexa z animacji Disney+ Bad Batch. Teraz historia "Siostry" i zdjęcie znalazły się w filmie Star Wars: The Secrets of the Clone Troopers, który dodał ją do oficjalnej historii serii. Została stworzona na planecie Kamino, aby walczyć w szeregach Republiki Galaktycznej.

"Siostra" jest jedną z wielu żołnierzy-klonów, którzy pojawili się w Gwiezdnych Wojnach, epizodach II i III, przedstawiających złowrogą transformację Anakina Skywalkera z bohatera Jedi w kultowego złoczyńcę kosmicznego, Dartha Vadera. Służyła wówczas u boku Skywalkera (w tej roli Hayden Christensen) i jego mentora, Obi-Wana Kenobiego (w tej roli Ewan McGregor).

Więcej wiadomo na temat odbioru nowej transgenderowej postaci w uniwersum "Gwiezdnych Wojen". Pojawienie się "Siostry" podzieliło fanów sagi o odległej galaktyce. Niektórzy nazwali ją „całkowicie szalonym kultem płci” i „idiotycznym”, podczas gdy inni wściekli się, że to „głupia, szalona p***a”. Inni z kolei przywitali ją w pełni i uznają za integralną część "nowych" Star Wars.

Sister nie jest jedyną transpłciową postacią w Gwiezdnych Wojnach. Ceret i bliźniaczka Terec to „trans niebinarne” Rycerze Jedi, którzy wcześniej pojawili się w The High Republic 2 w 2021 r. Post na Instagramie Gwiezdnych Wojen z okazji Międzynarodowego Dnia Widoczności Osób Transpłciowych w 2021 r. później potwierdził ich zaimki i status jako trans niebinarnych.

Hałabała || na podst. Daily Mail US; Star Wars Holocron,