Postawili mu niemal tyle samo zarzutów ile ma lat - za co?

Policjanci z Ełku ustalili tożsamość mieszkańca gminy Biała Piska, który ostatnimi czasy kilkukrotnie złamał prawo. 24-latek kradł artykuły w sklepach i korzystał z cudzej karty zbliżeniowej. Dopuścił się też kradzieży rozbójniczej – z kradzionym towarem wyszedł ze sklepu, a na interwencję ochroniarza zareagował agresją.

- 24-latek w ostatnim czasie wykazywał się wyjątkowym brakiem poszanowania dla przepisów prawa - tłumaczą ełccy mundurowi.

Mężczyzna jest podejrzany o dokonanie kradzieży rozbójniczej. Ustalenia wskazują, że w czerwcu pracownik zauważył, że mężczyzna wychodzi ze sklepu, nie płacąc za posiadany towar. Usiłował go zatrzymać. Natychmiast spotkało się to z agresją. Mężczyzna w celu utrzymania skradzionego alkoholu i jedzenia, groził ochroniarzowi, że go pobije pałką teleskopową. Po tym incydencie uciekł.

Ponadto ten sam mężczyzna kilkukrotnie kradł w sklepach alkohol, kosmetyki i artykuły spożywcze. Policjanci ustalili, że spowodował tym straty na łączną kwotę prawie 2500 złotych.

Dodatkowo 24-latek przy użyciu zabranej wcześniej karty bankomatowej, postanowił skorzystać z nieswoich oszczędności i zapłacił za zakupy w sklepie, wykorzystując płatność zbliżeniową. Zachęcony powodzeniem pierwszej transakcji w innych sklepach również zapłacił w ten sposób za wybrane towary. W sumie skorzystał z karty w różnych sklepach na terenie miasta 20 razy, robiąc zakupy na kwotę blisko 650 złotych.

24-latek często zmieniał miejsce pobytu i ukrywał się przed policjantami. Był poszukiwany do opisanych spraw, a także do odbycia kary 7 miesięcy pozbawienia wolności za wcześniejsze czyny. Został zatrzymany w sklepie w Ełku, dzięki reakcji personelu. Policjanci przedstawili mu 23 zarzuty. Mężczyzna trafił do zakładu karnego.

mat. KPP Ełk; opr. mac.