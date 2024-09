Tragedia w Ełku - mężczyzna wyskoczył z wieżowca

Bardzo przykre zakończenie tygodnia w Ełku. Dzisiaj w ok. godz. 11:00 doszło do tragicznego zdarzenia - z okna na 10 piętrze wieżowca przy ul. Wojska Polskiego 60 wyskoczył człowiek - nieoficjalnie (według świadków, niepotwierdzone póki co przez policję) chodzi o próbę samobójczą, podjętą - niestety skutecznie - przez ok. 26-letniego mężczyznę. Pomimo szybkiego pojawienia się na miejscu odpowiednich służb, mężczyzny nie udało się uratować.

Obecnie na miejscu pracują policyjni technicy, zabezpieczają ślady i ustalają okoliczności tego tragicznego zdarzenia.

mac.