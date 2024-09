Ełczanka w siódmej ekipie na Mistrzostwach Świata!

Przypomnijmy, w składzie reprezentacji Polski na Mistrzostw Świata w koszykówce 3x3 w kategorii U18 znalazły się Natalia Chałupka, Magdalena Kloska, Wiktoria Wiklak i pochodząca z Ełku Aleksandra Stasiełowicz. Trenerem jest Włodzimierz Augustynowicz, a jego asystentką Anna Wielebnowska.

Mecze rozgrywane były w węgierskim Debreczynie. Z grupy do ćwierćfinału razem z Polkami awansowała ekipa Stanów Zjednoczonych.

Tam swój pierwszy mecz rozegrały z Niemkami. Był to wymagający przeciwnik, który wygrał wszystkie spotkania w swojej silnej grupie (z Francją, Hiszpanią, Węgrami i Turkmenistanem). Niestety mocniejsze od biało-czerwonych okazały się Niemki, które wygrały 19:10 i to one zagrały w półfinale.

Polki swój udział w Mistrzostwach Świata zakończyły ostatecznie na miejscu siódmym.

W sobotę zawodniczki i sztab trenerski wrócili do kraju. Na lotnisku z bukietami kwiatów przywitał wszystkich dyrektor biura Polskiego Związku Koszykówki Witold Roman.