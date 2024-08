„Słynni Katalończycy” w Galerii Ślad

Podczas wystawy „Słynni Katalończycy” zobaczymy prace 5 artystów z Katalonii. Uznanych malarzy i grafików, którzy swoją twórczością związani są z tym regionem. To oni w swoich obrazach olejnych, akrylowych, rysunkach, drzeworytach, akwafortach, litografiach i linorytach przedstawiają własne doświadczenia, emocje, świadectwo swojego bytu i interpretację swojej ojczyzny – Katalonii: egocentryczny surrealista Dali, malujący jak pięcioletnie dziecko Miro, informelista Argimon, klasyczny estetyk Alvar oraz abstrakcjonista Grau-Garriga.

Katalonia i jej stolica Barcelona jest nieustającym plenerem artystycznym, gdzie eksperymentują wielcy współcześni architekci, malarze, rzeźbiarze, poeci, pisarze, twórcy teatru, muzycy- z rozmachem tworząc i łącząc tradycję z nową, odważną abstrakcyjną sztuką.

Katalonia to region niezwykły pod względem kulturowym i krajobrazowym, krainą historyczną Półwyspu Iberyjskiego, w której światowej sławy dziedzictwo kultury i sztuki współgra z malowniczością krajobrazu morza i gór. Słynne wybrzeże Costa Brava, gdzie góry schodzą stromo do morza, należy do najbardziej popularnych regionów Morza Śródziemnego. Bajkowe klify i urwiska skalne oraz plaże wciśnięte w skaliste zatoki sąsiadują tu z głośnymi kurortami turystycznymi zabudowanymi hotelami. Costa Brava to także ojczyzna jednego z największych artystów XX wieku – Salvadora Dali, który w rodzinnym mieście Figueres stworzył niezwykłe muzeum surrealizmu – Teatro Museo Dali.

Tak zwany trójkąt Dalego tworzą jeszcze dwa inne niezwykłe obiekty – dom Dalego i Gali w port Lligat koło Cadaques oraz zamek Gali, muzy i żony artysty-Castillo de Pubol.

W sercu Katalonii około 30 kilometrów od wybrzeża Costa Brava leży Girona, która wyróżnia się jedną z najlepiej zachowanych średniowiecznych starówek w Hiszpanii. Miasto jest dziś ostoją katalońskości, a także drugą po Barcelonie kolebką kultury i sztuki katalońskiej. Położone w południowej części Katalonii wybrzeże Costa Dorada ciągnie się piaszczystymi plażami aż do delty Ebro. Stolicą prowincji jest wspaniała Tarragona, pełna zabytków z czasów Imperium Romanum wpisanych na listę UNESCO. Najbardziej popularnym miasteczkiem nadmorskim w okolicach Barcelony jest leżące na południu Sitges z białą architekturą, piaszczystymi plażami i zabytkami odwiedzanymi na przełomie XIX i XX wieku przez bohemę artystyczną Katalonii.

Wystawę można oglądać od 12.09.2024 do 14.11.2024r. w godzinach pracy Ełckiego Centrum Kultury.

