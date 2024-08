Zabrał kluczyki i pojechał - w środku mefedron i "małolaty"

Policjanci przyjęli zgłoszenie o zaborze samochodu osobowego w minioną sobotę (03.08.2024 r.). Okazało się, że 21-latek bez niczyjej wiedzy i zgody zabrał z domu kluczyki od pojazdu, dostał się do auta i odjechał, nie informując właścicieli o celu swojej przejażdżki.

Funkcjonariusze podjęli czynności zmierzające do odzyskania pojazdu i zatrzymania sprawcy tego czynu. Znając markę i numery rejestracyjne, już tego samego dnia dostrzegli auto na parkingu przysklepowym. W pojeździe przebywały trzy osoby: 21-latek, jego małoletni kolega, który był osobą na ucieczce z placówki opiekuńczo-wychowawczej i małoletnia dziewczyna. Osoby małoletnie zostały przekazane opiekunom, kierowca został zatrzymany.



Zachowanie kierowcy sugerowało, że jest pod działaniem środków odurzających, dlatego została mu pobrana krew do badań w tym kierunku. U niego w odzieży policjanci odnaleźli także zapakowany w folię mefedron.

21-latek odpowie za krótkotrwałe użycie pojazdu poprzez wcześniejsze pokonanie zabezpieczenia pojazdu. Jest to przestępstwo zagrożone karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

- Jeśli badania ostatecznie to potwierdzą, to czeka to także odpowiedzialność za posiadanie środków odurzających i kierowanie pojazdem pod działaniem narkotyków - tłumaczą ełccy mundurowi.

mat. KPP; opr. mac.