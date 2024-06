To już dziś! Felivers & Dawid Kwiatkowski zagrają na plaży

W piątek, 28 czerwca, polecamy „Koncerty na Plaży”. Start o godzinie 20. A kto zagra?

Felivers to czteroosobowa formacja, którą tworzą Miłosz, Konrad, Wojtek i Cody. Ich muzyka to mieszanka stylów – od punku i rocka, po rap. Grupa powstała w czasach szkolnych, gdy muzycy wspólnie uczęszczali do jednego z liceów w Sochaczewie. Wtedy liczyła sześciu członków, a próby odbywały się w piwnicy domu, w którym mieszkał Miłosz. Pierwszy singiel Felivers wydali jeszcze w 2017 roku, a od tego czasu zespół rozwinął się muzycznie. Dziś grupa bierze udział w największych krajowych wydarzeniach, występując podczas Sylwestra Marzeń czy koncertu Roztańczony Narodowy. Ostatnio mogliśmy ich zobaczyć w programie TVP – You Can Dance. Nowa Generacja.

Obecnie pracują nad własnym repertuarem oraz grają koncerty na terenie całej Polski, nieustannie zdobywając doświadczenie sceniczne.

Dawid Kwiatkowski – wokalista, autor tekstów i osobowość telewizyjna. Autor siedmiu solowych albumów studyjnych w tym krążka „Dawid Kwiatkowski” który na dobre ugruntował pozycję Artysty na muzycznej scenie. Płyta ta pokryła się platyną za sprzedaż blisko 40 tysięcy egzemplarzy. Poszczególne single z tej płyty stały się najpopularniejszymi przebojami minionych dwóch lat docierając kilkukrotnie na szczyt notowania polskiego Airplay’a. Laureat Europejskiej Narody Muzycznej MTV dla najlepszego europejskiego oraz polskiego wykonawcy, zdobywca czterech nagród Nickelodeon Kids’ Choice Awards, laureat Telekamery, a także najbardziej prestiżowej narody muzycznej w Polsce „Bursztynowy Słowik”, Którą otrzymał na festiwalu w Sopocie za hit „Bez Ciebie”. Piosenka ta głosami słuchaczy radia RMF FM została wybrana na przebój roku 2021! Dawid był też jurorem najpopularniejszego w Polsce formatu rozrywkowego „The Voice Kids”.

Jubileuszowy 2023 rok był zwieńczeniem 10 letniej działalności muzycznej Dawida. Jeszcze przed rozpoczęciem najbardziej intensywnego czasu koncertowego w karierze Dawid prezentuje nowy singiel zapowiadający kolejny album „Cafe de Paris”, który w błyskawicznym tempie zdobywa szczyty list przebojów i w szybkim tempie przekracza próg 15 milionów odsłon w streamingu. Po odegraniu blisko 100 koncertów w ciągu jednego roku, Dawid wraca z kolejnym singlem – „Taki jak ty”. Styczeń 2024 to wyczekiwana premiera albumy „Pop Romantyk” która po debiucie obejmuje drugie miejsce na liście najchętniej kupowanych albumów w Polsce wraz z krążkiem pojawia się również singiel „Co zostało mi”.

