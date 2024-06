Popił i narozrabiał - teraz może posiedzieć nawet 5 lat

We wtorek (18.06.2024r.) tuż po godzinie 4:00 mieszkanka Ełku, powiadomiła służby o mężczyźnie, który wybił szybę w drzwiach sklepu spożywczego w centrum miasta. Kobieta dokładnie opisała wygląd sprawcy i podała kierunek, w którym się oddalił.

Na miejsce natychmiast skierowano policjantów referatu patrolowo – interwencyjnego. Mundurowi nieopodal miejsca zdarzenia zauważyli mężczyznę z zakrwawionymi rękoma. Po wylegitymowaniu, okazał się nim 45-letni mieszkaniec Ełku. Mężczyzna przyznał się, że uderzał w drzwi metalową kratką, pełniącą funkcję wycieraczki. Usprawiedliwiał się, że był pod wpływem alkoholu i nie panował nad sobą. Przeprowadzone badanie stanu trzeźwości wykazało ponad dwa promile alkoholu w jego organizmie. Straty oszacowano na kwotę ponad 1.000 zł.

Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Policjanci przedstawili mu zarzut zniszczenia mienia. Teraz 45-latkowi grozi kara pozbawienia wolności do lat 5.

Okazało się, że mężczyzna w czerwcu bieżącego roku dopuścił się również dwóch kradzieży w dyskontach spożywczych. Łączna wartość strat to ponad 500 zł. Za to grozi mu kara grzywny do 5.000 zł. Mężczyzna odpowie również przed sądem za spożywanie alkoholu w miejscu publiczny i zaśmiecanie.

mat. KPP Ełk; opr. mac.