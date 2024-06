Wzywał Allaha i awanturował się pod apteką - miał nóż?!

We wtorek, 11 czerwca, Piotrków Trybunalski stał się areną niecodziennego zdarzenia. Pod apteką przy ulicy Słowackiego doszło do incydentu, który wymagał interwencji policji. Choć relacje funkcjonariuszy wydają się jasne, mieszkańcy i internauci przedstawiają inny obraz wydarzeń.

Lokalny portal ePiotrkow.pl informuje, że piotrkowscy policjanci zostali wezwani do mężczyzny zakłócającego porządek w jednej z aptek. Asp. sztab. Izabela Gajewska, oficer piotrkowskiej policji, przekazała, że na miejsce wysłano patrol, który zatrzymał awanturującego się mężczyznę. Z relacji policji wynika, że był on nietrzeźwy i za zakłócanie porządku otrzymał mandat w wysokości 500 złotych.

Kilka dni później w sieci pojawiło się nagranie z tego zdarzenia, które wywołało falę komentarzy. Na filmie słychać, jak jeden ze świadków mówi, że mężczyzna „z nożem tu tańczył” i sugeruje, że to obcokrajowiec. W tle słychać krzyki zatrzymanego, które nie są w języku polskim - niektórzy świadkowie twierdzą, że mężczyzna wzywał Allaha. Policjanci używają siły, by wrzucić go do radiowozu. To wywołało spekulacje wśród internautów, którzy twierdzą, że mężczyzna był imigrantem i mógł mieć nóż.

Profil „Służby w akcji” na portalu „X” również zainteresował się sprawą.

- Piotrków Trybunalski. Policja obezwładniła mężczyznę. Według osób relacjonujących nagranie, mężczyzną tym był imigrant i wymachiwał nożem na ulicy. Według lokalnych mediów, które cytują rzecznika policji, mężczyzna jedynie zakłócał porządek, za co został ukarany mandatem 500 zł i wypuszczony – relacjonują „Służby w akcji”.

- Napisaliśmy do rzecznika pytania czego dokładnie dotyczyła interwencja, czy mężczyzna miał nóż, którym wymachiwał, skąd wynikało jego obezwładnienie i skucie kajdankami, a także jakiego był obywatelstwa. Będziemy wracać do sprawy w poniedziałek – dodają „Służby w akcji”.

Wydarzenia te budzą wiele pytań i wątpliwości. Czy rzeczywiście doszło do groźnego incydentu z udziałem uzbrojonego w nóż imigranta, czy też była to jedynie drobna awantura, jak twierdzi policja? Jedno jest pewne – sprawa wymaga dalszych wyjaśnień i odpowiedzi na pytania, które nurtują społeczność Piotrkowa Trybunalskiego, a w kontekście imigrantów jacy trafiają do naszego kraju - całej Polski.

na podst. X; epiotrków.pl; Służby w akcji / FB; opr. Hałabała