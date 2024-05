Natalia walczy o olimpiadę - znamy jej pierwszą rywalkę!

W Bangkoku odbywa się II turniej eliminacyjny do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu 2024. Wśród 579 pięściarzy i pięściarek z 133 krajów walczących o 51 nominacji olimpijskich, nie mogło zabraknąć etatowej reprezentantki Polski, Natalii Kuczewskiej.. Ełczanka to jedna z 3 Polek (Sandra Drabik, Klaudia Budasz), jakie powalczą na turnieju w stolicy Tajlandii (23 V - 2 VI).

W czwartek 23 V odbyło się losowanie pierwszych par turniejowych. Trenująca na co dzień w ełckim Mazurze Ełcka Wichura, walcząca w kategorii 50 kg, w 1/16 finału zmierzy się z Ukrainką Tetianą Kob.

Natalia Kuczewska to jedna z najbardziej utalentowanych zawodniczek w polskim amatorskim boksie kobiecym. Na tegorocznych kwalifikacjach olimpijskich, zawodniczka z Ełku, ma szansę na wywalczenie jednego z czterech biletów do Paryża w swojej kategorii wagowej. Jej rywalka, Tetiana Kob, to doświadczona pięściarka, która również liczy na olimpijski awans.

Co istotne, obie panie już raz ze sobą skrzyżowały rękawice i zwycięsko z tego pojedynku wyszła Kuczewska, która w pięknym stylu wygrała z bardzo dobrze boksującą i wymagającą Ukrainką (36 l. - 2 x Mistrzyni Europy, brązowa medalistka MŚ) na prestiżowym turnieju „Bocskai Istvan Memorial 2024” (Węgry, styczeń tego roku). Zawodniczki zmierzyły się w półfinale imprezy, z której Natalia Kuczewska wróciła ze złotym medalem (w finale wygrała z Karmen Horvath).

Pierwszy pojedynek Kuczewskiej na tajskich kwalifikacjach zapowiada się bardzo interesująco i - kto wie - w przypadku wygranej ełczanki może okazać się jej najtrudniejszą walką na turnieju. Aby otrzymać kwalifikację olimpijską Ełcka Wichura potrzebuje 3 zwycięstw. Trzymamy kciuki, aby świetnie otworzyła tajski turniej i śmiałym krokiem zmierzała po upragniony bilet do Paryża. Walka Kuczewskiej i Kob odbędzie się - najprawdopodobniej - 31 maja lub 1 czerwca.

Oprócz Kuczewskiej, na ringu w Bangkoku zobaczymy także innych polskich pięściarzy, m.in. Damiana Durkacza (71 kg), który w 1/64 finału zmierzy się z Dominikańczykiem Jhonnym Fernandezem, czy Sandrę Drabik (54 kg), walczącą w 1/32 finału z Estefani Almanzar, również z Dominikany. Cała dziesięcioosobowa reprezentacja Polski ma przed sobą trudne zadanie, ale i ogromną szansę na wywalczenie miejsca na paryskich letnich igrzyskach olimpijskich. Trzymamy kciuki za naszych sportowców!

