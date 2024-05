Do wojskowego będzie szybciej, wygodniej i bezpieczniej

W poniedziałek 6 maja 2024 r. 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Filia w Ełku rozpoczął inwestycję mającą na celu zwiększenie bezpieczeństwa oraz usprawnienie dostępu do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR). W jej ramach planowana jest przebudowa estakady wjazdowej i zjazdowej oraz drogi dojazdowej do szpitala, co niejako wymusiło wyznaczenie nowej organizacji miejsc parkingowych. I to właśnie przyciągnęło uwagę zmotoryzowanych pacjentów / klientów ełckiej lecznicy wojskowej. Docelowo, w ramach remontu, na terenie szpitala powstanie nowy parking.

Harmonogram robót budowlanych obejmuje szeroki zakres działań mających na celu poprawę infrastruktury drogowej oraz funkcjonalność terenu szpitalnego. Prace obejmują rozbiórkę i naprawę istniejącej konstrukcji estakady tj. wjazdu do SOR, układanie nowej nawierzchni na chodnikach i drodze dojazdowej, budowę nowych studzienek kanalizacyjnych i kanałów technologicznych, a także przebudowę parkingu oraz oznakowanie nowej organizacji ruchu. Remont sfatygowanej estakady to bodajże najważniejszy etap prac na terenie ełckiego szpitala.

Ppłk Andrzej Fudala, rzecznik prasowy szpitala, podkreśla, że to nie tylko modernizacja fizycznej struktury, ale także inwestycja w bezpieczeństwo oraz komfort wszystkich użytkowników Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Władze szpitala wychodzą z założenia, że nowa infrastruktura znacząco przyczyni się do skrócenia czasu reakcji w przypadku nagłych sytuacji medycznych oraz poprawy efektywności działań ratunkowych. Ale nie tylko.

— Inwestycja ma kluczowe znaczenie dla zwiększenia płynności i bezpieczeństwa transportu chorych. Z kolei nowe nawierzchnie chodników dla pieszych, wraz z nowym oświetleniem, zwiększą bezpieczeństwo pacjentów. Po zakończeniu tej inwestycji oddany zostanie do użytku wyremontowany parking — tłumaczy oficer prasowy SW w Ełku, jednocześnie przepraszając pacjentów za małe infrastrukturalne utrudnienia, jakie pojawiły się wraz z podjętymi pracami. Chodzi głównie o kwestię parkingów, które są wyznaczone tymczasowo i odpowiednio podpisane.

Wracając do estakady wiodącej na SOR - jednym z kluczowych elementów modernizacji jest podłączenie instalacji systemu automatycznego otwierania bramy wjazdowej, co przyczyni się do szybszego i sprawniejszego przepływu pacjentów oraz personelu medycznego. Dodatkowo, budowa instalacji przeciwoblodzeniowej na estakadzie wjazdowej i zjazdowej oraz przebudowa instalacji oświetlenia ulicznego wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo, zwłaszcza w ciężkich warunkach atmosferycznych, gdy różnica zaledwie minut może zadecydować o zdrowiu lub życiu pacjentów.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji został ustalony na wrzesień 2024 r., co oznacza, że jesienią pacjenci oraz personel medyczny powinni już móc korzystać z nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury. Obecne prace nie powinny sprawiać im trudności w dostaniu się do samego szpitalnego budynku i skorzystania z usług szpitala.

Maciej Chrościelewski