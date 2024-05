Młodzi strażacy ze Starych Juch uratowali ludzkie życie

Wszystko zaczęło się, gdy we wtorek 14 V, w godzinach przedpołudniowych, w centrum miejscowości świadkowie zauważyli mężczyznę, który wpadł do tamtejszej rzeki (Gawlik). Bez chwili wahania ruszyli na ratunek, wyciągając go na brzeg. Po sprawdzeniu podstawowych czynności życiowych okazało się, że mężczyzna nie oddycha. Do akcji ratunkowej przystąpili młodzi druhowie OSP Stare Juchy.

– Nasze działania polegały na prowadzeniu czynności kwalifikowanej pierwszej pomocy, w tym resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO), aż do momentu przyjazdu Zespołu Ratownictwa Medycznego (ZRM) – relacjonują młodzi strażacy.

Dzięki ich szybkiej reakcji i skutecznym działaniom ratunkowym, udało się przywrócić mężczyźnie czynności życiowe. Został on następnie przewieziony do szpitala, gdzie otrzymał dalszą opiekę medyczną.

Na uwagę i pochwały zasługuje fakt, że młodzież widząc mężczyznę w rzece, zareagowała natychmiastowo, wyciągnęła go z wody i później wraz z dorosłymi zawiadomiła służby ratunkowe.

Akcja ta jest doskonałym przykładem na to, jak ważne są umiejętności ratownicze oraz gotowość do niesienia pomocy w nagłych sytuacjach. Świadkowie zdarzenia oraz młodzi strażacy z OSP Stare Juchy zasługują na najwyższe uznanie za swoją odwagę i profesjonalizm.

Warto zaznaczyć, że ich postawa jest godna naśladowania i przypomina, jak ważne jest posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu pierwszej pomocy, która w krytycznych momentach może uratować ludzkie życie.

mac.