Jak udanie i bezpiecznie spędzić majówkę? [PORADNIK]

Majówka to czas podróży, ale przed wyjazdem zadbajmy o odpowiednie zabezpieczenie domu/mieszkania przed potencjalnym włamywaczem:

* pamiętajmy o właściwym zabezpieczeniu naszego dobytku, mieszkania czy domu,

* sprawdźmy zamknięcia wszystkich drzwi i okien, również tych piwnicznych i dachowych,

* zakręćmy zawory doprowadzające wodę i gaz do naszych domów, ale również do pomieszczeń gospodarczych czy garażu,

* gotówkę, biżuterię oraz inne wartościowe przedmioty, zdeponujmy w banku, gdzie będą najbezpieczniejsze,

* miejmy też na uwadze, że media społecznościowe mogą być źródłem informacji dla złodzieja, zdjęcia i relacje z wyjazdu, zamieśćmy dopiero po powrocie, aby uniknąć przykrych niespodzianek,

* poinformujmy sąsiada bądź inną zaufaną osobę o naszym wyjeździe,

* poprośmy, żeby podczas naszej nieobecności ktoś zaopiekował się mieszkaniem, zebrał ulotki reklamowe z wycieraczki, bądź ze skrzynki pocztowej,

* pozostawmy zaufanej osobie numer kontaktowy do siebie,

* dobrym rozwiązaniem są także programatory czasowe, dzięki którym o różnych godzinach w mieszkaniu zapala się światło, co stwarza pozory obecności domowników.

Postawmy na dobrą zabawę ze znajomymi i rodziną, ale:

* pamiętajmy, że zgodnie z polskim prawem podczas spotkań na świeżym powietrzu obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych, wyjątkiem są miejsca przeznaczone do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów oraz miejsca publiczne wyłączone z zakazu uchwałą rady gminy,

* zanim rozpalimy grilla zainstalujmy go tylko na stabilnym i poziomym podłożu, nie przestawiajmy go nigdy w czasie pracy,

* zgodnie z ustawą o lasach (art. 30 pkt 3) na jego terenie oraz w odległości 100 m o d granicy lasu nie można rozniecać ognia i korzystać z otwartego płomienia, jedynie w miejscu do tego przeznaczonym,

* do rozpalania ognia nie używajmy spirytusu ani benzyny, używajmy wyłącznie podpałek spełniających odpowiednie wymagania i normy,

* nieustannie chrońmy dzieci i zwierzęta domowe przed dostępem do gorącego grilla lub ogniska.

Majówka to początek sezonu rekreacji nad wodą, ale:

* wypoczywając nad wodą, zwracajmy szczególną uwagę na dzieci bawiące się na brzegu,

* zachowajmy należytą ostrożność podczas łowienia ryb, aby uniknąć nieplanowanej kąpieli, która przy obecnej temperaturze wody może być bardzo niebezpieczna,

* wypływając łódką, kajakiem, rowerem wodnym lub żaglówką, sprawdźmy ich stan techniczny,

* upewnij się, czy na wyposażeniu jednostki jest obowiązkowy sprzęt ratunkowy jak np: koło ratunkowe,

* obowiązkowo zakładajmy kamizelkę ratunkową,

* przed wypłynięciem poinformujmy najbliższych o przewidywanej trasie i porze powrotu.

Majowy weekend to wspaniała okazja do górskich wycieczek, ale:

* podczas wędrówki górskimi szlakami na bieżąco oceniajmy trasę, pogodę oraz nasze możliwości,

* upewnijmy się, czy wszystkie osoby w grupie są na nią odpowiednio przygotowane,

* warto mieć zaplanowany wariant awaryjny, umożliwiający szybkie zejście w dół w razie gorszej pogody lub złego samopoczucia któregoś z uczestników wędrówki,

* naładujmy przed wyprawą telefony komórkowe, wpiszmy aktualne numery alarmowe właściwych służb oraz zabierzmy ze sobą powerbank,

* pobierzmy aplikację „Ratunek”, która umożliwi Twoją lokalizację, w sytuacji konieczności udzielenia pomocy przez służby ratunkowe,

* wskazanym jest zabranie mapy, odpowiedniej odzieży, picia i prowiantu, najlepiej o wysokiej wartości energetycznej, podręcznej apteczki oraz latarki,

* zostawmy w miejscu pobytu wiadomość o trasie wycieczki i przewidywanej godzinie powrotu oraz telefon kontaktowy do siebie.

Wycieczki do lasu bardzo wskazane, ale:

* najlepiej wybierać się w kilkuosobowych grupach,

* jeżeli w wyprawie biorą udział dzieci lub osoby starsze, nie można tracić ich z pola widzenia,

* pamiętajmy, żeby oprócz telefonu i latarki zabrać zapas wody i podręczną apteczkę oraz repelenty na owady,

* nie wolno rozpalać ognisk, nie śmiecić i nie rzucać niedopałków na poszycie leśne,

* należy stosować się także do oznakowań i regulaminów, które można znaleźć przy wejściach do lasów.

Egzotyczny wypoczynek poza granicami kraju:

* planując wyjazd za granicę, dowiedzmy się jak najwięcej o kraju, do którego się wybieramy, poznajmy obowiązujące w nim prawo i lokalne zwyczaje,

* sprawdźmy, jakie dokumenty będą nam potrzebne przy przekraczaniu poszczególnych granic i gdzie znajdują się polskie placówki dyplomatyczno-konsularne,

* przydatne informacje znajdziemy na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych,

* warto pomyśleć o ubezpieczeniu turystycznym, aby nie spotkała nas niemiła niespodzianka,

* zostawmy naszym bliskim informacje o miejscu pobytu za granicą oraz ustalmy sposób kontaktu.

Bezpieczna majówka to nie tylko czas relaksu, ale także okazja do tego, aby zadbać o własne bezpieczeństwo i komfort podczas wyjazdów majowych. Planowanie, odpowiednie przygotowanie i przestrzeganie kilku prostych zasad mogą znacząco wpłynąć na jakość i bezpieczeństwo Twojego wypoczynku. Nic nie zwalnia nas od właściwego przygotowania, a wybrana forma wypoczynku powinna odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pamiętajmy o bezpieczeństwie swoim i swoich najbliższych podczas nadchodzących wolnych dni!

