Nocne poszukiwania 9-latki - bawiła się z koleżankami

Szybkie i skoordynowane działanie oraz podejmowane decyzje pozwoliły na odnalezienie 9-latki z Ełku, która do godziny 22:00 nie wróciła do miejsca zamieszkania i opiekunowie zgłosili policjantom jej zaginięcie.

W działania zaangażowali się wszyscy policjanci w służbie i wezwani z domów do poszukiwań. Informacje o poszukiwaniach przekazano również kierowcom taksówek czy Straży Miejskiej. To zdało egzamin, bo dziecko całe i zdrowe zostało odnalezione.

Dynamiczne i skoordynowane działania oraz podejmowane decyzje pozwoliły na odnalezienie 9-latki z Ełku.

Informacja o zaginięciu dziewczynki wpłynęła do oficera do dyżurnego ełckiej policji o godzinie 22:00 (08.04.2024 r.). Opiekunowie po własnych bezskutecznych poszukiwaniach poprosili o pomoc policjantów. 9-latka do tej godziny nie wróciła do miejsca zamieszkania i nie było z nią żadnego kontaktu.

Z uwagi na wiek dziewczynki i nocną porę komendant ogłosił alarm dla całej jednostki. Policjanci ruszyli na poszukiwania w teren i prowadzili inne czynności zmierzające do odnalezienia zaginionej. Informacje o poszukiwaniach przekazano nie tylko wszystkim policjantom, ale również kierowcom korporacjom taksówkarskim i Straży Miejskiej.

Dyżurny koordynował wszystkie działania i uzyskane na bieżąco informacje. Takie sytuacje wymagają zaangażowania wielu osób, dobrego zaplanowania, użycia odpowiednich środków technicznych i wykonania wielu czynności jednocześnie.

Wysiłki i działania policjantów już po 1,5-godzinnych poszukiwaniach przyniosły oczekiwany efekt. Policjanci odnaleźli zaginioną dziewczynkę przy miejskim skwerze w Ełku. Była w towarzystwie starszych koleżanek. Dziewczynce nic się nie stało. Cała i zdrowa została przekazana opiekunom.

mat. KPP Ełk; opr. mac.