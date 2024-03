Tajemnicza śmierć 32-latka w lasku przy ul. Grajewskiej

Ełccy policjanci rozpoczęli dochodzenie w sprawie zgonu 32-letniego mężczyzny, którego ciało zostało odnalezione w lesie w okolicach ul. Grajewskiej. Na przykre odkrycie natrafił we wtorek (26.03) po godzinie 18:00 przypadkowy przechodzień, który niezwłocznie powiadomił służby, gdy tylko natrafił na zwłoki.

Funkcjonariusze, którzy otrzymali powiadomienie, natychmiast przystąpili do działania, a śledztwo jest obecnie prowadzone pod nadzorem prokuratora. Na ten moment okoliczności śmierci mężczyzny pozostają niejasne, co skłania do dalszych intensywnych działań ze strony służb.

mac.