Nie będzie blokady Via Baltica w Nowej Wsi Ełckiej

Do wójta gminy Ełk wpłynęło dzisiaj zawiadomienie od organizatora protestu rolniczego, który miał się odbyć w Nowej Wsi Ełckiej, na węźle Ełk Południe, 9 lutego. Przypomnijmy, że miał być zablokowana przez ok. 100 ciągników rolniczych trasa ekspresowa S61 (Via Baltica) w obu kierunkach.

— Zawiadamiam, że z przyczyn formalno-prawnych przeprowadzenie protestu w zaplanowanym miejscu i formie jest niemożliwe z przyczyn niezależnych od organizatora. W związku z tym odstępujemy od planowanego protestu w dniu 9 lutego 2024 r. — poinformował Karol Pieczyński, organizator protestu.

UG Ełk