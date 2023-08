Wybuch w stodole. Poparzeń ciała doznał mieszkaniec gminy Lidzbark

Policjanci, strażacy i załoga pogotowia ratunkowego pracowali na miejscu zdarzenia, w wyniku którego licznych poparzeń ciała doznał mieszkaniec gminy Lidzbark. Mężczyzna w ciężkim stanie śmigłowcem LPR został przetransportowany do szpitala w Warszawie.

Zdarzenie miało miejsce we wtorek (1.08.2023 r.) po godzinie 13:00 w miejscowości Nowy Dwór w gminie Lidzbark.

Według wstępnych ustaleń, w stodole należącej do 43-letniego mieszkańca gminy Lidzbark doszło do wybuchu, najprawdopodobniej na skutek zapalenia się oparów benzyny, którą mężczyzna konserwował kanał do naprawy samochodów.

W wyniku tego zdarzenia doznał on znacznych poparzeń całego ciała i w stanie ciężkim został zabrany przez załogę śmigłowca LPR do szpitala w Warszawie.

Szczegółowe okoliczności tego zdarzenia wyjaśniają funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Lidzbarku.

źródło: KPP Działdowo

red.

dzialdowo@gazetaolsztynska.pl