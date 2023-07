Zderzenie trzech pojazdów w Rybnie

Policjanci wyjaśniali okoliczności zdarzenia drogowego z udziałem trzech pojazdów, do którego doszło na terenie parkingu przy jednym z dyskontów na terenie Rybna. W wyniku zdarzenia jedna osoba trafiła do szpitala.

W Rybnie na terenie parkingu przyległego do dyskontu handlowego doszło do zdarzenia drogowego z udziałem trzech pojazdów. Obecny na miejscu zdarzenia patrol ruchu drogowego ustalił, że kierujący pojazdem marki Toyota nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu prawidłowo poruszającemu się pojazdowi marki VW Passat doprowadzając do zderzenia z nim.

W wyniku zderzenia pojazdów uszkodzeniu uległ również prawidłowo zaparkowany pojazd marki Volvo. 38-letni sprawca zdarzenia z uwagi na uraz głowy został przetransportowany karetką pogotowia do szpitala w Działdowie.

Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. Kierującego toyotą za spowodowanie kolizji ukarano mandatem i punktami karnymi. Ponadto policjanci zatrzymali dowody rejestracyjne od volkswagena i toyoty z uwagi na uszkodzenia pokolizyjne.

KPP Działdowo

red.