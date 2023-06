Zaufała „oszustowi” i straciła prawie 10 tysięcy złotych inwestując w kryptowalutę

Kobieta zgłosiła się na policję, po tym jak chcąc zainwestować w kryptowalutę zamiast zyskać, straciła prawie 10 tysięcy złotych. Kilka dni wcześniej za pośrednictwem portalu społecznościowego kobieta nawiązała kontakt z osobą, która oferowała zysk poprzez inwestycję w kryptowaluty. Zachęciła ją do zainwestowania przekazując kontakt do „opiekuna”, który miał ją pokierować, jak właściwie inwestować. Rzekomy opiekun w przekonywujący sposób podczas rozmowy namówił kobietę do zakupu bitcoinów. Poprosił o zainstalowanie aplikacji, za pomocą której kobieta mogła kupować bitcoiny płacąc swoimi pieniędzmi. Po zakupie bitcoinów była przekierowywana do kolejnych opiekunów, którzy kilkukrotnie przekonywali młodą kobietę, że ta osiągnęła znaczny zysk. Za każdym razem pieniądze znikały z konta, a zysku nie było widać. Aby zakończyć inwestycję i wypłacić „zarobione” pieniądze kobieta ponownie musiała wpłacić określoną kwotę pieniędzy celem weryfikacji. Pokrzywdzona nie otrzymała zwrotu wcześniej wpłaconej kwoty jak i zysku z kryptowaluty. Zamiast zarobić straciła 9700 złotych.

Policja przypomina o tym, by w kontaktach przez telefon czy Internet zachować wzmożoną czujność, szczególnie, gdy osoby zachęcają do inwestycji i obiecują ponadprzeciętne zyski. Pamiętajmy, by nikomu nie podawać swoich danych osobowych, dostępowych do kont bankowych, kart kredytowych, czy poczty e-mail. Należy pamiętać, że pracownicy banków czy instytucji finansowych nigdy nie namawiają do instalowania dodatkowych aplikacji czy podawania wrażliwych danych. Jeżeli ktoś prosi nas o takie informacje lub do czegoś namawia, powinna nam się zapalić lampka ostrzegawcza, żebyśmy nie padli ofiarą oszustwa.

