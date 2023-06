71-latek z Lidzbarka odpowie za przestępstwo nielegalnego posiadania broni i amunicji. Mężczyzna przechowywał broń w miejscu zamieszkania nie mając do tego wymaganych zezwoleń. Policjanci zabezpieczyli znalezione przedmioty, a mężczyznę zatrzymali do wyjaśnienia.

W środę (7 czerwca) do Komisariatu Policji w Lidzbarku zgłosiła się 56-latka, która przyniosła pistolet typu rewolwer oraz 103 sztuki naboi. Kobieta znalazła broń pod kominkiem w swoim domu.

Policjanci zabezpieczyli przyniesione przedmioty, a następnie podczas przeszukania miejsca zamieszkania ujawnili broń gazową oraz 2 sztuki amunicji hukowej i 11 sztuk amunicji gazowej.

Kobieta podejrzewała, że rzeczy te mogą należeć do jej męża. Po skierowaniu się do miejsca zamieszkania 71-latka policjanci ujawnili kolejną jednostkę broni gazowej oraz 6 sztuk naboi gazowych. Mieszkańca Lidzbarka funkcjonariusze zatrzymali do wyjaśnienia. Wobec mężczyzny prokuratura zastosowała środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego.

Zgodnie z przepisami kodeksu karnego, kto bez wymaganego zezwolenia posiada broń palną lub amunicję, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

KPP Działdowo, red.