Aleksandra Korzeniewska, pielęgniarka ze szpitala w Działdowie, Ikoną Pielęgniarstwa

Blisko 10 tysięcy pielęgniarek i ponad tysiąc położnych zatrudnionych jest na Warmii i Mazurach. Okazją do podziękowań za trud ich pracy była gala z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej, która odbyła się w Filharmonia Warmińsko-Mazurska im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie, a zorganizowana została przez Departament Kultury i Edukacji - Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

— W tym szczególnym dniu składam wyrazy głębokiego uznania i serdecznie dziękuję za to, że każdego dnia otaczacie Państwo swoich pacjentów fachową, troskliwą opieką. Doceniając Wasz profesjonalizm, chcę szczególnie podziękować za wrażliwość i zrozumienie, dzięki którym Wasi pacjenci mogą mieć poczucie, że w systemie ochrony zdrowia to właśnie oni są najważniejsi. Dziękuję Marszałkowi Województwa Gustawowi Markowi Brzezinowi za zaproszenie na tą piękną uroczystość — powiedział obecny na uroczystości wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki.

Marszałek województwa w słowie skierowanym do zebranych w sali filharmonii przedstawicielek zawodów pielęgniarka i położna mówił nie tylko o ofiarności i fachowości osób je podejmujących, ale także o planach na przyszłość. A z tych wynika, że w regionie powstaną nowe obiekty szpitalne, a już obecne planują poważne inwestycje. Za tym będzie szło zwiększenia zapotrzebowania na pracę z zawodzie pielęgniarskim.

— Wszyscy państwo zasługujecie na odznaczenie. Siła rzeczy możemy wyróżnić jedynie wybranych — mówił do zebranych na sali marszałek Gustaw Marek Brzezin.

Marszałek odznaczył pięć osób orderem zasłużony dla Warmii i Mazur. Kolejnych 75 osób otrzymało z rąk przedstawicieli samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych oraz przedstawicieli zarządu województwa statuetki Ikon Pielęgniarstwa i Położnych.

— Moja mam też jest pielęgniarką. Dobrze wiem, że to nie jest tylko zawód, ale przede wszystkim powołanie realizowane z pełną empatią przez całe życie — mówił prowadzący galę Mariusz Korpoliński. — Do tej pory przychodzą do niej sąsiedzi z prośbą o pomoc w każdej sprawie związanej ze zdrowiem — dodał nagrodzony brawami konferansjer.

— To bardzo wyjątkowe święto każdej pielęgniarki położnej. Celebrujemy te uroczystości, bo chcemy, żeby doceniać te osoby, które wykonuję przecież bardzo wymagająca i odpowiedzialną codzienna pracę. Żeby choć na chwilę zapomniały o szarym dniu i mogły poczuć się naprawdę docenione i wyróżnione — powiedziała nam Iwona Kacprzyk, przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur w Olsztynie.

— Ten dzień i ta uroczystość, to wyjątkowa okazja do podziękowań, a przecież każdy z nas, lub naszych najbliższych korzystał z pracy i wielkiego serca pielęgniarek i położnych — dodał marszałek Gustaw marek Brzezin.

Wiele pielęgniarek w rozmowach kuluarowych przyznawało, że ich praca należy do bardzo ciężkich, ale dających satysfakcję. Główne bolączki pielęgniarek i położnych, to przeciążenie pracą i dyżury w niepełnych obsadach.

Jedną z nagrodzonych jest Aleksandra Korzeniewska, pielęgniarka ze szpitala w Działdowie, która przepracowała w zawodzie prawie 40 lat. — Jak się weszło z zawodu z pasją, jak się kocha ludzi i kocha pomagać, to można. Praca jest ciężka, ale dająca bardzo dużo satysfakcji, jeśli do człowieka podchodzi się z szacunkiem — stwierdziła.

— Nasza praca jest też przyjemnością. Szczególnie w chwilach kontaktu z pacjentem, kiedy to, co robimy przynosi ulgę. Ja pracuję z dziećmi i ich rodzicami, to wielkie wyzwanie i odpowiedzialność — dodała Dorota Kosiorek z Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie, pielęgniarka z 32-letnim stażem.

Zarówno pielęgniarki, jak położne są przekonane o widocznych zmianach na lepsze w ich pracy. Wskazują na poprawę zarówno wynagrodzenia, jak i warunków pracy. Jest widoczna potrzeba nowego pokolenia, które będzie chciało wybrać ten zawód.

— Zainteresowanie tym zawodem wśród młodych osób jest coraz większe. My to widzimy na poziomie placówek medycznych. Do pracy przychodzi coraz więcej osób. Mamy nadzieję, że ten trend niebawem doprowadzi do tego, że przestaniemy mieć problem z wakatami — podkreśla Iwona Kacprzak.

I dodała: — Zarówno wynagrodzenie, jak i warunki pracy znacznie się poprawiły. Zainteresowanie tym zawodem wśród młodych osób jest coraz większe. My to widzimy na poziomie placówek medycznych – tych osób przychodzi do pracy coraz więcej. Mamy nadzieję, że ten trend niebawem doprowadzi do tego, że przestaniemy mieć problem z nowymi kadrami.

Spotkaniu towarzyszyła premiera książki przedstawiającej sylwetki wszystkich nagrodzonych tego dnia statuetkami. Została wydana dzięki wsparciu finansowemu urzędu marszałkowskiego. W przerwie spotkania odbył się bankiet na cześć nagrodzonych, a Uroczystość zakończył koncert Orkiestry Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej „Swing & Love” pod batutą Norberta Twórczyńskiego składający się z oryginalnych swingowych kompozycji i aranżacji Pawła Steczka w interpretacji i wykonaniu Marcina Jajkiewicza z towarzyszeniem Orkiestry i muzyków jazzowych.

