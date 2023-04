Dwóch mieszkańców Działdowa trafiło do aresztu, jeden za znęcanie, drugi za kradzieże.

W piątek (31.03.2023 r.) Sąd Rejonowy w Działdowie zastosował areszt tymczasowy wobec 34-letniego mieszkańca Działdowa, na okres trzech miesięcy. Zatrzymany jest podejrzany o kradzież kabli telekomunikacyjnych o wartości przeszło 27 tysięcy złotych z terenu posesji byłej bazy SKR, której dopuścił się w okresie od 23 do 29 marca 2023r. Ponadto w nocy z 8/9 lutego 2023r. w Działdowie mężczyzna wyłamując korek wlewu paliwa w pojeździe Skania dokonał kradzieży 550l paliwa o wartości 3000zł oraz w nocy z 27/28 lutego 2023r. w Działdowie włamał się do pomieszczeń gospodarczych skąd dokonał kradzieży kluczy, siekiery i innych rzeczy o łącznej wartości 1230zł.

W tym samym dniu do aresztu trafił inny 33-letni działdowianin. Mężczyzna został zatrzymany przez funkcjonariuszy w środę (29.03.2023 r.) podczas interwencji domowej. Zatrzymany w miejscu zamieszkania groził pozbawieniem życia swojemu ojcu i spaleniem domu, jak również używając siekiery groził swojej partnerce pozbawieniem życia. Ponadto od blisko roku mężczyzna znęcał się nad swoją partnerką stosując przemoc fizyczną i psychiczną. W rodzinie prowadzona była procedura Niebieskiej Karty. Decyzją sądu najbliższe trzy miesiące krewki 33-latek spędzi za kratkami.

Za przestępstwo kradzieży i kradzieży z włamaniem sprawcy grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Z kolei sprawca gróźb karalnych może trafić za kratki na 2 lata, a stosujący przemoc fizyczną lub psychiczną podlega karze pozbawienia wolności do lat 5.

źródło: KPP Działdowo

red.

dzialdowo@gazetaolsztynska.pl