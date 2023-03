Leśnikom z leśnictwa Lubowidz (pow.działdowski) udało się spotkać żmiję zygzakowatą

Natura budzi się po zimie, słońce mocniej grzeje i zachęca...żmije do wylegiwania się w nasłonecznionych miejscach.

Żmije są już aktywne w lesie. Przekonali się o tym leśnicy z leśnictwa Lubowidz. Pawłowi Szymańskiemu i Tomaszowi Gadomskiemu udało się sfotografować żmiję.

Trzeba przyznać, że wygląda imponująco aczkolwiek lepiej jej w drogę nie wchodzić. Jak informują leśnicy, zła sława żmii zygzakowatej wiąże się oczywiście z przypadkami ukąszeń, które mogą, ale wcale nie muszą być niebezpieczne.

— Przede wszystkim starajmy się celowo nie niepokoić tych gadów by nie prowokować ataku. W lesie podczas spaceru na dobrze nasłonecznionych fragmentach lasu zwracajmy uwagę, gdzie stąpamy, gdyż to właśnie tam lub na drodze czy kamieniach wygrzewają się żmije. I oczywiście niech obowiązkowym elementem naszego ubioru do lasu staną się solidne buty za kostkę. Bogaci w wiedzę i odpowiednio ubrani możemy się czuć bezpieczni — podsumowują leśnicy.

Przy okazji przypominamy, że żmija zygzakowata jest jedynym jadowitym wężem w Polsce i jak wszystkie polskie gady podlega ochronie gatunkowej. Obowiązuje zakaz jej umyślnego zabijania, okaleczania lub chwytania.

red.

