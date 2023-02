Odpowiedzą za pobicie i próbę wtargnięcia na cudzą posesję

W poniedziałek (13.02.2023 r.) do dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Działdowie wpłynęło zawiadomienie o pobiciu mieszkańca Działdowa. Kilku młodych mężczyzn miało pobić 59-latka w pobliżu miejsca jego zamieszkania na terenie Działdowa. Na miejscu policjanci zatrzymali trzy osoby w wieku 19, 20 i 15 lat. Sprawcy próbowali wedrzeć się na posesję mężczyzny i jego żony, którzy im to uniemożliwili. 59-latek na skutek pobicia doznał obrażeń ciała i głowy i został przetransportowany karetką pogotowia do szpitala. Wobec zatrzymanych, 19 i 20-letniego mieszkańców Działdowa, Prokurator Rejonowy w Działdowie w środę (15.02.2023 r.) zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru. Dzień od zdarzenia policjanci zatrzymali kolejną osobę do tej sprawy. To 30-letni mieszkaniec Warszawy, wobec którego w czwartek (16.02.2023 r.) działdowska prokuratura również zastosowała środek zapobiegawczy w postaci policyjnego dozoru. Sprawą nieletniego zajmie się sąd wydział orzekający w sprawach nieletnich. Wszyscy ww. są podejrzani o udział w pobiciu mieszkańca Działdowa z użyciem metalowej rurki, którą zadawali pokrzywdzonemu uderzenia po głowie i ciele narażając go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty zdrowia oraz o usiłowanie wdarcia się na prywatny teren.

Kto bierze udział w bójce lub pobiciu, w którym naraża się człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo następnie uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Jeżeli następstwem bójki lub pobicia jest ciężki uszczerbek na zdrowiu człowieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolności do lat 8, a w przypadku śmierci człowieka – do lat 10.

źrodło: KPP Działdowo

red.

