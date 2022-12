Ten sam kierujący zatrzymany dwukrotnie w ciagu godziny

Policjanci działdowskiej drogówki zatrzymali do kontroli drogowej pojazd marki Fiat Panda. Do zdarzenia doszło na jednej z ulic wjazdowych do Działdowa. Pojazdem kierował 54-latek z gminy Iłowo-Osada. Mężczyzna miał ponad 0,5 promila alkoholu w organizmie.

Policjanci przerwali dalszą jazdę nietrzeźwemu kierowcy, a pojazd przekazali żonie.

O dziwo, ten sam kierujący w odstępie godziny ponownie został zatrzymany przez patrol ruchu drogowego, tym razem w Kisinach. Mężczyzna znajdował się w stanie po użyciu alkoholu. Policjanci również tym razem powstrzymali 54-latka przed kontynuowaniem podróży i sporządzili dokumentację z wnioskiem do sądu. Konsekwencje poniesie również jego małżonka za udostępnienie pojazdu osobie znajdującej się pod działaniem alkoholu.

