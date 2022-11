Dachowanie na trasie Działdowo – Narzym

Samochód w rowie i drugi stojący na drodze, to widok który zastali policjanci interweniujący w związku ze zgłoszeniem o zdarzeniu drogowym na drodze wojewódzkiej nr 544 w gminie Działdowo. Kierujący Mercedesem podczas wyprzedzania innego samochodu zmusił jadącego z naprzeciwka kierowcę Chryslera do ucieczki na pobocze. W wyniku tego manewru kierujący Chryslerem wpadł do rowu i dachował.