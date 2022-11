Chciał sprzedać, ale trafił na oszustów. Udostępnił kody BLIK „kupującemu”

W czwartek (24.11.2022 r.) do Komendy Powiatowej Policji w Działdowie wpłynęło zawiadomienie od jednego z mieszkańców gminy Działdowo o oszustwie internetowym. 20-latek wystawił na jednym z internetowych portali sprzedażowych sukienkę. Skontaktowała się z nim osoba zainteresowana rzekomym zakupem, gdzie podczas transakcji kupna -sprzedaży wystawiający odzież przekazał kody BLIK, za pomocą których „kupujący” wypłacił z jego konta pieniądze.

Sprzedający nie dość, że na sprzedaży nie zarobił, to jeszcze stracił znacznie więcej niż wartość wystawionej sukienki.

Apelujemy o rozwagę i szczególną ostrożność podczas zakupów przez Internet. Policja przypomina o tym, by w kontaktach przez telefon czy Internet zachować wzmożoną czujność, szczególnie, gdy w celu realizacji transakcji osoby kupujące zachęcają nas do przekazania kodu BLIK bądź kliknięcia w przesłany przez nie link przekierowujący nas do bankowości elektronicznej celem potwierdzenia/przyjęcia płatności.

źródło: KPP Działdowo

