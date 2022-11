Zatrzymani w Działdowie i Lidzbarku przekazani do aresztu

Policjanci powiatu działdowskiego ujawnili i zatrzymali dwóch mieszkańców powiatu poszukiwanych przez wymiar sprawiedliwości. To 24 i 33-latek, którzy najbliższe miesiące spędzą w celi aresztu śledczego.

W sobotę (19.11.2022r.) w Lidzbarku na jednej z ulic patrol prewencji z Komisariatu Policji w Lidzbarku podczas legitymowania ujawnił osobę poszukiwaną. To 33-letni miejscowy obywatel, na którego Sąd Rejonowy w Działdowie wydał nakaz zatrzymania i doprowadzenia do zakładu karnego. Mężczyzna ma do odbycia karę jednego roku pozbawienia wolności za przestępstwo znęcania się nad bliskimi.

Następnie w niedzielę (20.11.2022r.) w Działdowie policjanci ogniwa patrolowo-interwencyjnego zatrzymali 24-latka poszukiwanego przez wymiar sprawiedliwości. Działdowianin został osadzony w policyjnych pomieszczeniach dla osób zatrzymanych skąd następnie trafi do aresztu śledczego celem odbycia kary 41 dni pozbawienia wolności za przywłaszczenie cudzej rzeczy ruchomej.

