Kontrola w Burkacie. Bez karty kierowcy w tachografie z nadmiarem ładunku

Kierowca był zaskoczony kontrolą drogową w tym miejscu do takiego stopnia, że przyjechał bez zalogowanej karty do tachografu oraz bez nakrycia przewożonego ładunku sypkiego. Jak się okazało kierowca bardzo często wykonywał przewozy tym pojazdem bez zalogowanej karty do tachografu bo aż w 11 dniach z okresu kontroli popełniał to naruszenie. Dodatkowo nie odbierał wymaganych przerw w pracy, tłumacząc się dużą ilością pracy.

Samochód z przewożonym ładunkiem ważył 37,2 tony zamiast dopuszczalnych 32 ton. Tak duża masa ładunku spowodowała także przekroczenie dopuszczalnego nacisku podwójnej osi napędowej na drogę o 6,8 tony, czyli aż o 37,78 %. Ponadto przeładowany pojazd był niesprawny technicznie – stwierdzono nadmiernie zużyty bieżnik opony oraz brak jednej śruby mocującej koło.

Nieprawidłowy transport wstrzymano i kierowcy wydano bezwzględny zakaz dalszej jazdy z powodu złego stanu technicznego pojazdu oraz przewożenia zbyt dużej ilości ładunku. Inspektorzy zatrzymali prawo jazdy kierowcy na trzy miesiące oraz ukarali mandatami karnymi. Zatrzymano także dowód rejestracyjny pojazdu. Wobec przewoźnika zostaną wszczęte postępowania administracyjne, które są zagrożone karą w łącznej wysokości 25300 złotych.

