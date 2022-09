Tragiczny finał pożaru. Znaleziono ciało mężczyzny [ZDJĘCIA]

W ubiegłym tygodniu, strażacy z powiatu działdowskiego wyjeżdżali do akcji łącznie 17 razy. Większość ze zdarzeń, bo aż 14 to miejscowe zagrożenia

Zaledwie trzy interwencje ze wszystkich to pożary. Niestety jeden z nich okazał się tragiczny w skutkach. Płomienie pojawiły się w jednym z domów w miejscowości Wierzbowo. Strażacy zostali zadysponowani do pożaru 26.09.2022r. około godziny 2:20. Po dojechaniu na miejsce, zastępy zastały mocno rozwinięty pożar, obejmujący cały dach i ponad połowę budynku. Niestety w trakcie działań gaśniczych i prowadzonego przeszukiwania pomieszczeń odnaleziono ciało mężczyzny, który w wyniku odniesionych obrażeń nie przeżył.

Strażacy podejmowali również interwencje m. in. 24.09.2022 r. przy wypadku dwóch samochodów osobowych w miejscowości Myślęta, w wyniku którego dwie osoby poszkodowane po udzielonej pomocy na miejscu zdarzenia przez strażaków i zespół ratownictwa medycznego, zostały przetransportowane do szpitala.

W niedzielę 25.09.2022 r., poza wcześniej wspomnianym nocnym pożarem, strażacy dwukrotnie pomagali przy zdarzeniach drogowych. Jedno z nich to wypadek samochodu osobowego w miejscowości Kisiny, gdzie po uderzeniu w drzewo, kierowca pojazdu z urazem nogi trafił do szpitala. W Niechłoninie pomoc udzielana była dwóm osobom jadącym na motocyklu. W wyniku przewrócenia jednośladu, jeden z podróżujących ucierpiał i również z urazem nogi poddany został dalszej hospitalizacji.

Od początku roku, strażacy w powiecie działdowskim wyjeżdżali do akcji już 947 razy.

źródło: KP PSP Działdowo

fot. Andrzej Nadolski, Damian Balicki, Karol Rychlewski