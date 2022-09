Są kolejne pieniądze na basen w Działdowie. Rozstrzygnięto pierwsze wyniki naboru do Programu Sportowa Polska

Pierwsze 23 podmioty otrzymają łącznie dofinansowanie w ramach tegorocznej edycji Programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Sportowa Polska w wysokości prawie 67 mln zł. Środki przeznaczone do przyznania w ramach tegorocznej edycji to ponad 250 milionów złotych!

Ministerstwo Sportu i Turystyki sukcesywnie zwiększa budżet na infrastrukturę sportową – w 2022 roku jest on rekordowy i wynosi 657 mln zł. Na realizację tegorocznej edycji Programu Sportowa Polska przeznaczymy co najmniej 250 mln zł. Inwestujemy w rozwój lokalnej infrastruktury sportowej, bo wiemy, jak ważny jest szeroki i powszechny dostęp zarówno dzieci i młodzieży, a także dorosłych i seniorów do nowoczesnych i bezpiecznych obiektów sportowych – powiedział Kamil Bortniczuk, Minister Sportu i Turystyki.

Na liście podmiotów, które otrzymają dofinansowanie z Programu Sportowa Polska znalazło się Działdowo, które otrzyma 10 000 000 na budowę pierwszej w powiecie krytej pływalni długości 25 m.

— Łącznie zabezpieczyliśmy już ok. 33 mln zł na naszą inwestycję — napisał w swoich mediach społecznościowych, burmistrz Działdowa, Grzegorz Mrowiński.

Jest szansa na kolejne wsparcie inwestycji jaką jest basen w Działdowie.

W poniedziałek, burmistrz Działdowa spotkał się ze starostą powiatu działdowskiego Pawłem Cieślińskim.

— Oficjalnie złożyłem wnioski (do Zarządu i Rady Powiatu) z prośbą o dofinansowanie budowy basenu w kwocie 5 mln zł. W trakcie godzinnego spotkania przekonywałem do pomysłu budowy basenu w jednym z nielicznych w Polsce powiatów nie posiadających takich obiektów. Wydaje mi się, że udało mi się zjednać p. Starostę, który obiecał przekonać do pomysłu Zarząd i Radę Powiatu Działdowskiego. Kciuki do góry za nienaganną współpracę — podsumowuje Grzegorz Mrowiński.

