Mieszkanka gm. Działdowo straciła blisko 60 tyś zł. na bankowca

W piątek (19.08.2022r.) do działdowskiej komendy zgłosiła się mieszkanka gminy Działdowo w sprawie oszustwa, w wyniku którego z jej konta bankowego zaciągnięto kredyt blisko 60 tyś. złotych.

Jak oszuści to zrobili?

Do kobiety zadzwonił mężczyzna, przedstawiając się jako pracownik banku, w którym miała konto. Powiedział, że na jej rachunku bankowym odnotowano próbę włamania i dokonania przelewu w wysokości 700 złotych. Następnie mężczyzna zaproponował sposób na zabezpieczenie pieniędzy na koncie. Jak twierdził, aby chronić osobisty rachunek trzeba na smartfonie zainstalować aplikację quick support i podał kobiecie instrukcję jak to zrobić. Ta zaniepokojona sytuacją zrobiła jak jej powiedział. Niestety nim się zorientowała, że aplikacja dała oszustom pełną kontrolę nad jej telefonem, z jej konta wysłano wniosek o kredyt w wysokości blisko 60 tysięcy złotych.

Pamiętajmy, że gdy pracownik banku prosi nas o podanie przez telefon danych uwierzytelniających do bankowości elektronicznej, czy danych kart płatniczy oraz namawia także do instalacji w telefonie dodatkowych aplikacji, to mamy do czynienia z oszustem. W żadnym wypadku nie należy instalować zalecanych aplikacji i podawać kodów.

Każdy, kto otrzyma telefon, rzekomo z banku, w celu instalacji aplikacji typu quick support powinien jak najszybciej zgłosić ten fakt na policję i poinformować o takiej sytuacji bank, w którym posiada konto.

źródło: KPP Działdowo

red.

dzialdowo@gazetaolsztynska.pl