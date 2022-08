Posiadał narkotyki i był poszukiwany przez sąd

W środę (17.08.2022r.) funkcjonariusze prewencji z Działdowa podczas służby na terenie miasta Działdowo ujawnili 39-letniego mieszkańca Działdowa, który był poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Działdowie do odbycia kary pozbawienia wolności za wcześniej popełnione przestępstwa. W trakcie interwencji, policjanci zabezpieczyli 1 woreczek foliowy z zawartością białego proszku oraz 1 woreczek foliowy z zawartością suszu roślinnego, które posiadał przy sobie 39-latek.

Badanie testerem narkotykowym potwierdziło, że to amfetamina i marihuana. Zanim mężczyzna zamieni pomieszczenia policyjne na celę zakładu karnego, usłyszy zarzut nielegalnego posiadania substancji psychoaktywnych. Za to przestępstwo grozi mu do roku pozbawienia wolności.

źródło: KPP Działdowo

red.

dzialdowo@gazetaolsztynska.pl