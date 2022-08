Po pijaku postanowili ruszyć w drogę

Dwóch mieszkańców, z miasta i gminy Lidzbark, zostało zatrzymanych do kontroli drogowej. Jeden kierował autem, drugi rowerem. Obaj byli nietrzeźwi. Nie unikną odpowiedzialności prawnej.

Do obu zdarzeń doszło w poniedziałek (1.08.2022 r.). W miejscowości Wielki Łęck w gminie Płośnica patrol ruchu drogowego z Działdowa zatrzymał do kontroli drogowej kierowcę Volkswagena. To 57-latek z Lidzbarka. Podczas policyjnej kontroli mężczyzna był nietrzeźwy. Miał ponad 0,5 promila alkoholu w organizmie. Policjanci przerwali mężczyźnie dalszą jazdę i zatrzymali mu prawo jazdy.

Z kolei na terenie gminy Lidzbark w miejscowości Piaseczno patrol prewencji z Lidzbarka zatrzymał nietrzeźwego rowerzystę. Wcześniej na Komisariat Policji w Lidzbarku wpłynęło telefoniczne zawiadomienie o mężczyźnie, który miał leżeć w tym rejonie w okolicy skrzyżowania dróg. Na miejscu funkcjonariusze zastali 48-letniego mieszkańca gminy Lidzbark, który kierował rowerem. Poddany badaniu stanu trzeźwości okazało się, że miał ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie. Mężczyznę doprowadzono do miejsca zamieszkania i sporządzono wobec niego dokumentację do sądu.

Obaj nietrzeźwi kierujący poniosą konsekwencje prawne swoich nieodpowiedzialnych czynów. Za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości, sprawcy grozi do 2 lat pozbawienia wolności, kara finansowa i sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. W przypadku kierowania w stanie nietrzeźwości pojazdem innym niż mechaniczny, sprawca naraża się na mandat karny w wysokości minimum 2500 złotych. Jeśli sprawa zostanie skierowana do sądu, ten może orzec wobec sprawcy karę grzywny do 30 000 złotych oraz wydać zakaz prowadzenia pojazdów niemechanicznych.

