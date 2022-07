Podwyżki cen prądu są ogromne. Ile zapłacimy w następnym roku?

Trwają przygotowania do przetargu na dostawę energii elektrycznej w kolejnym roku. Rynek może okazać się bezwzględny - tak przynajmniej wynika przeprowadzonego rozeznania.

— W odpowiedzi na nasze zapytania ofertowe dostajemy stawki ok. 1,3 tys. zł za MWh — mówi Łukasz Pikuła z Wydziału Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Olsztyna. — W porównaniu do bieżącego roku to naprawdę znaczący wzrost cen. Teraz płacimy 430 zł.

Prognozowane wzrosty są ogromne, ale mogłyby być jeszcze wyższe gdyby nie działania, które od lat podejmuje w tej sprawie Urząd Miasta. To kupowanie energii w grupie zakupowej, która podczas zbliżającego się przetargu będzie liczyć ok. 350 podmiotów.

— To daje nam szansę na niższe stawki, w porównaniu do indywidualnych zakupów — dodaje Łukasz Pikuła.

Dokładne ceny poznamy pod koniec sierpnia. Wówczas zaplanowane jest rozstrzygnięcie postępowania.