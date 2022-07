Wsiedli za kierownicę mimo zakazu

Policjanci działdowskiej drogówki zatrzymali dwóch kierujących, którzy nie posiadali uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi. Jeden z nich został zatrzymany po pościgu, gdyż nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.

W poniedziałek, 4 lipca, policjanci ruchu drogowego z Działdowa pełniąc służbę na terenie gminy Działdowo, w miejscowości Burkat postanowili zatrzymać do kontroli drogowej kierującego pojazdem marki Audi. Mimo wydawania znaku do zatrzymania się przez umundurowanego funkcjonariusza, kierujący pojazdem nie zatrzymał się. Policjanci natychmiast ruszyli radiowozem z włączonymi światłami błyskowymi i sygnałami dźwiękowymi za pojazdem, w wyniku czego po krótkim czasie zatrzymali go. Kierującym pojazdem okazał się 20-letni mieszkaniec Mławy. Młody kierujący nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi. Za popełnione przestępstwo i wykroczenie drogowe grozi mu teraz do 5 lat pobawienia wolności oraz sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.



W tym samym dniu na terenie Działdowa patrol ruchu drogowego zatrzymał kolejnego kierującego, który nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania. To 34-letni działdowianin, który kierował pojazdem marki BMW. Wobec kierującego policjanci sporządzili dokumentację z wnioskiem o ukaranie do sądu. Również w tym przypadku oprócz kary finansowej, sąd wyda wobec nieodpowiedzialnego kierującego zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

W miejscowości Podcibórz w gminie Lidzbark patrol prewencji z Lidzbarka zatrzymał do kontroli drogowej 28-letniego mieszkańca gminy Lidzbark. Mężczyzna kierował samochodem osobowym marki VW Touran wraz z przyczepką samochodową. Policjanci przeprowadzili badanie stanu trzeźwości kierującego, które wykazało blisko 2 promile alkoholu w jego organizmie. Ponadto mężczyzna naruszył sądowy zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi. Policjanci powstrzymali mężczyznę przed kontynuowaniem jazdy. O jego dalszym losie zadecyduje sąd. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.

