Pechowy 13-tego piątek na drogach powiatu działdowskiego [ZDJĘCIA]

W piątek (13.05.2022r.) policjanci z działdowskiej drogówki na terenie gminy Płośnica zatrzymali do kontroli drogowej kierującego samochodem osobowym marki VW. To 23-letni mieszkaniec gminy Działdowo, który podczas policyjnej kontroli był nietrzeźwy. Mężczyzna wydmuchał blisko 1,5 promila alkoholu.

Wobec mężczyzny sporządzono wniosek do sądu o ukaranie.



W tym samym dniu patrol prewencji z Lidzbarka wraz z patrolem duchu drogowego z Działdowa pracowali na miejscu zdarzenia drogowego, do którego doszło w miejscowości Ciechanówko w gminie Lidzbark. Na miejscu wstępnie ustalono, że kierujący pojazdem marki VW Caddy , 34-latek z gminy Lidzbark, podczas wyprzedzania pojazdu marki Toyota stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w drzewo. Do zdarzenia doszło najprawdopodobniej na skutek oderwania przedniego koła od pojazdu Volkswagen. Na miejscu przy pojeździe zastano kierującego pojazdem, którego poddano badaniu na zawartość alkoholu z wynikiem trzeźwy. Na miejscu pasażera z przodu znajdowała się zakleszczona nieprzytomna 21-latka, którą załoga LPR przetransportowała do szpitala. Kierującego Volkswagenem przetransportowano karetką pogotowia do szpitala w Działdowie. Kierujący Toyotą był trzeźwy.

Szczegółowe okoliczności i przyczyny tego zdarzenia wyjaśni prowadzone postępowanie.