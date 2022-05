Zderzenie Audi z Oplem. 10-letni pasażer w szpitalu

Działdowscy policjanci pracowali na miejscu zdarzenia drogowego z udziałem dwóch samochodów osobowych, do którego doszło na trasie Uzdowo-Brzeźno. W wyniku zderzenia pojazdów, do szpitala trafił 10-letni pasażer jednego z aut.

W poniedziałek (9.05.2022r.) około godziny 12:00 na trasie Brzeźno - Uzdowo doszło do zderzenia dwóch pojazdów. Skierowany na miejsce zdarzenia policyjny patrol ustalił, że kierujący pojazdem marki Audi A6 nie dostosował prędkości do warunków ruchu, w wyniku czego uderzył w tył pojazdu marki Opel Zafira, którego kierująca zasygnalizowała zamiar skrętu w lewo na posesję włączając wcześniej lewy kierunkowskaz i ustępując pierwszeństwa pojazdowi jadącemu z naprzeciwka. Na skutek zderzenia pojazdów pasażer z Opla, 10-letni mieszkaniec gminy Działdowo z ogólnymi obrażeniami został zabrany do Szpitala Dziecięcego w Olsztynie. Kierujący Audi 22-latek z gminy Dąbrówno i kierująca Oplem mieszkanka gminy Działdowo byli trzeźwi.

Szczegółowe okoliczności tego zdarzenia wyjaśni policyjne postępowanie.

źródło: KPP Działdowo

