Stracił prawo jazdy i jeszcze słono zapłaci

Mieszkaniec Działdowa nie tylko stracił prawo jazdy, ale na jego konto wpłynęło jeszcze 10 pkt karnych, a portfel uszczuplał o 1500 złotych. To konsekwencje przekroczenia prędkości o 52 km/h w terenie zabudowanym.

We wtorek (10.05.2022r.) patrol działdowskiej drogówki pełniąc służbę na terenie gminy Lidzbark, w miejscowości Kiełpiny zatrzymał do kontroli drogowej kierującego pojazdem marki Fiat. To 61-letni działdowianin, który w terenie zabudowanym z ograniczeniem prędkości 50km/h pędził z prędkością102km/h. Za popełnione wykroczenie w ruchu drogowym mężczyźnie zatrzymano prawo jazdy. Ponadto nałożono na niego mandat karny w wysokości 1500 złotych, a jego konto kierowcy wzbogaciło się o 10 punktów karnych.

Mężczyznę przez najbliższe 3 miesiące obowiązywać będzie zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych zgodnie z decyzją administracyjną, którą wyda starosta działdowski.

źródło: KPP Działdowo

