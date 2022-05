Podczas kontroli drogowej, kierującemu z kieszeni wypadła szklana rurka

W nocy z 7/8 maja 2022r. w Działdowie funkcjonariusze prewencji na jednej z ulic zatrzymali do kontroli drogowej samochód osobowy marki Mercedes, którym kierował 32-letni działdowianin.

W trakcie kontroli policjanci ustalili, że kierujący nie zastosował się do prawomocnego zakazu prowadzenia pojazdów na okres 6 miesięcy wydanego przez Sąd Rejonowy w Nidzicy. Ponadto podczas kontroli kierującemu z kieszeni wypadła szklana rurka mogąca służyć do palenia suszu roślinnego, w związku z czym od mężczyzny pobrano krew do badań na zawartość narkotyków.

Czynności w tej sprawie prowadzą policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Działdowie.

źródło: KPP Działdowo

