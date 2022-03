Mieszkanka Działdowa chciała sprzedać fotelik, straciła blisko 9 tysięcy złotych

O bezwzględnym działaniu oszustów przekonała się mieszkanka Działdowa. Kobieta wystawiła na sprzedaż w Internecie fotelik samochodowy. Odezwał się do niej kupujący, który podesłał link do potwierdzenia rzekomej płatności za zakupiony fotelik. Sprzedająca kliknęła w link i zamiast wpływu środków na konto, straciła blisko 9 tysięcy złotych.

Proceder działania oszustów jest bardzo prosty. Wyszukują oni ogłoszenia dotyczące sprzedaży produktów w Internecie. Nawiązują kontakt ze sprzedającym czy to przez portal społecznościowy czy poprzez ogłoszenie deklarując chęć zakupu. Następnie po wskazaniu danych do przelewu przez sprzedającego wysyłają do niego link z rzekomym potwierdzeniem wpłaty za zakupiony przedmiot. Sprzedający klikając w link udostępnia swoje wrażliwe dane umożliwiając przestępcom wykonywanie przelewów z jego konta. Sprzedający zamiast zasilenia konta w nowe środki, traci zgromadzone na nim pieniądze.

Kolejny raz, apelujemy o czujność i dokładne sprawdzanie, gdzie i komu udostępniamy swoje dane, hasła dostępu do karty, konta. Nigdy nie klikaj w podsyłane przez nieznane osoby linki! Pod żadnym pozorem nie przelewaj też pieniędzy za pomocą portali społecznościowych czy poprzez udostępnianie kodu BLIK. Zanim wykonasz jakikolwiek ruch, upewnij się, że operacja jest bezpieczna, a osoba, której przelewasz pieniądze jest tą właściwą. Pamiętaj, że kod CVV do karty podajemy tylko wtedy, gdy sami robimy zakupy, a nie gdy ktoś nas o to poprosi. Jeśli kupujący wymaga od ciebie wejścia w przesłany link, logowania się na stronę banku lub płatności elektronicznej, możesz być pewny, że to oszustwo. Bądź ostrożny, nigdy nie wiesz, kto siedzi po drugiej stronie ekranu.

źródło: KPP Działdowo

red.al

dzialdowo@gazetaolsztynska.pl