Pijani kierowcy na drogach powiatu działdowskiego

59-latek z gminy Działdowo wjechał autem do rowu. Wyjaśniający okoliczności zdarzenia policjanci prewencji z Działdowa ustalili, że kierujący Fiatem był nietrzeźwy, a do tego złamał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Z kolei policjanci ruchu drogowego zatrzymali nietrzeźwego kierowcę Opla. 41-latek miał 2 promile alkoholu w organizmie. O dalszym losie mężczyzn zadecyduje sąd.

W piątek (18.02.2022r.) patrol prewencji z Działdowa podczas wyjaśniania okoliczności zdarzenia drogowego, do którego doszło na trasie Turza Wielka – Rutkowice ujawnił nietrzeźwego kierującego Fiatem. Kierujący autem, 59-latek z gminy Działdowo, wjechał samochodem do rowu. Mężczyzna wsiadł za kierownicę pojazdu mimo prawomocnego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Ponadto przeprowadzone przez funkcjonariuszy badanie stanu trzeźwości wykazało ponad 1,5 promila alkoholu w jego organizmie. Policjanci mężczyznę zatrzymali do wytrzeźwienia i wyjaśnienia.

Patrol ruchu drogowego w sobotę (19.02.2022r.) w miejscowości Rybno na jednej z ulic zatrzymał do kontroli drogowej miejscowego 41-latka. Mężczyzna kierował samochodem osobowym marki Opel Astra. Podczas sprawdzania stanu trzeźwości mężczyzny okazało się, że miał on 2 promile alkoholu w organizmie, a do tego nie stosował się do obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa. Policjanci uniemożliwili nietrzeźwemu kierowcy Opla dalszą jazdę.

Za popełnione przestępstwa, oprócz wysokiej kary finansowej i wydłużenia zakazu prowadzenia pojazdów, sprawcom grozi kara pozbawienia wolności - kierującemu Oplem do 2 lat, Fiatem – do lat 5.

źródło: KPP Działdowo

red.al

dzialdowo@gazetaolsztynska.pl