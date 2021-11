W wyniku eksplozji zostali przygnieceni wrakami pojazdów! [ZDJĘCIA]

Założony scenariusz ćwiczeń przewidywał powstanie pożaru w skutek wybuchu zbiornika ciśnieniowego powodując urazy u pięciu pracowników złomowiska, którzy w wyniku oddziaływania mechanizmu eksplozji zostali przygnieceni wrakami pojazdów.

W związku ze specyfiką prowadzonej działalności i towarzyszącym temu procesowi zagrożeń, kierujący działaniami przydzielił dla każdej jednostki grupę zadań. Postawione zadania zostały opracowane w układzie interdyscyplinarnym, co zmusiło ćwiczących do jednoczesnego prowadzenia działań gaśniczych, działań w zakresie ratownictwa technicznego, udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy, a także organizacji punktu przyjęcia sił i środków ratowniczych.

Celem wiodącym organizacji ćwiczeń było sprawdzenia zdolności operacyjnych jednostek ochrony przeciwpożarowej do współdziałania w oparciu o posiadane wyposażenie sprzętowe i zasoby kadrowe.

Realizując przedmiotowe założenia ćwiczeń, strażacy doskonalą zasady współdziałania jednostek OSP z kierownictwem Komendy Powiatowej PSP oraz funkcjonariuszami JRG. Poddają sprawdzianowi, a tym samym doskonaleniu umiejętności pracy ze sprzętem łączności, sprzętem ratownictwa technicznego, nabywając doświadczenia w złożonych, wielozadaniowych działaniach ratowniczych.

Wykaz jednostek biorących udział w ćwiczeniach:

1. JRG Dziadowo: GCBA, GBA-Rt, SLRR + przyczepa

2. OSP Wielki Łęck: GBA-Rt

3. OSP Płośnica: GBA-Rt

4. OSP Uzdowo: GBA-Rt

5. OSP Rybno: GBA-Rt

6. OSP Hartowiec: GBA-Rt

7. OSP Iłowo: GLBA-Rt

9. OSP Petrykozy: GBA-Rt

10. OSP Lidzbark GCBA-Rt

źródło: KP PSP Działdowo