Niespokojny weekend na drogach powiatu działdowskiego

W piątek (10.09.2021r.) w miejscowości Mławka w gminie Iłowo-Osada patrol ruchu drogowego podczas kontroli drogowej zatrzymał 42-letniego mieszkańca Warszawy, który kierował samochodem marki Hyundai. Przyczyną kontroli była nadmierna prędkość, z jaką poruszał się kierujący autem. Mężczyzna przekroczył dozwoloną prędkość o 20km/h. Po sprawdzeniu w systemie okazało się, że mężczyzna wsiadł za kierownicę wbrew zakazowi prowadzenia pojazdów mechanicznych wystawionego przez Starostwo Warszawa Ursynów. Niespełna trzy tygodnie wcześniej mężczyźnie zatrzymano prawo jazdy na okres 3 miesięcy z powodu przekroczenia dozwolonej prędkości w terenie zabudowanym o 50 km/h do 28.10.2021r. 42-latek musi liczyć się teraz z przedłużeniem zakazu prowadzenia pojazdów na kolejne miesiące.

W sobotę (11.09.2021r.) do Komisariatu Policji w Lidzbarku wpłynęło zgłoszenie o zdarzeniu drogowym na drodze wojewódzkiej nr 544 w miejscowości Przełęk w gminie Płośnica. Skierowany na miejsce zdarzenia patrol prewencji z Lidzbarka zastał dwa samochody osobowe uczestniczące w zdarzeniu. Policjanci wstępnie ustalili, że kierujący pojazdem marki Opel Meriva, 43-latek, na skrzyżowaniu dróg podczas wykonywania manewru skrętu w lewo w kierunku do miejscowości Przełęk Kościelny nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu pojazdowi marki Opel Corsa doprowadzając do zderzenia pojazdów. Na skutek zdarzenia kierującą Corsą 30-letnią mieszkankę Działdowa karetka pogotowia przetransportowała do szpitala w Działdowie. Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. Policjanci zatrzymali dowody rejestracyjne od pojazdów z uwagi na powstałe uszkodzenia. Dalsze czynności w tej sprawie prowadzą lidzbarscy policjanci.

W tym samym dniu (11.09.2021r.) na terenie gminy Iłowo-Osada funkcjonariusze ruchu drogowego z Działdowa zatrzymali do kontroli drogowej kierującego rowerem, 23-letniego mieszkańca Iłowa. Kierujący jednośladem miał blisko 1,5 promila alkoholu w organizmie. Policjanci uniemożliwili mu dalsza jazdę.

W niedzielę (12.09.2021r.) policjanci z Lidzbarka podczas wyjaśniania okoliczności zdarzenia drogowego, do którego doszło na jednej z ulic w Lidzbarku ujawnili nietrzeźwego motorowerzystę. To 54-letni mieszkaniec gminy Lidzbark, który kierując motorowerem marki Dafier stracił panowanie nad motorowerem i po najechaniu na krawężnik wywrócił się. Badanie stanu trzeźwości mężczyzny wykazało ponad 2,5 promila alkoholu w jego organizmie. 54-latek z ogólnymi obrażeniami ciała trafił do szpitala w Działdowie. Postępowanie w tej sprawie prowadzi Komisariat Policji w Lidzbarku.

Również w tym dniu (12.09.2021r.) policjanci z Działdowa na trasie Burkat - Klęczkowo w gminie Działdowo, wyjaśniali okoliczności zdarzenia drogowego z udziałem kierującego pojazdem marki VW Golf. Jak ustalili policjanci, kierujący pojazdem, 41-letni mieszkaniec z gminy Iłowo-Osada, stracił panowanie nad pojazdem w wyniku czego zjechał na pobocze, a następnie dachował. Policjanci sprawdzili stan trzeźwości kierującego Volkswagenem. Mężczyzna miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Ponadto okazało się, że 41-latek kierował pomimo wydanej decyzji właściwego organu o cofnięciu uprawnień. O dalszym losie mężczyzny zadecyduje sąd.

KPP Działdowo