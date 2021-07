Dachowanie nieletniego kierowcy, zderzenie z jednośladem czyli weekend na drogach powiatu działdowskiego

W sobotę (03.07.2021r.) na terenie gminy Płośnica podczas wyjaśniania okoliczności zdarzenia drogowego policjanci zatrzymali nieletniego kierowcę Mercedesa. Chwilę wcześniej 17-letni mieszkaniec gminy Płośnica kierując pojazdem marki Mercedes podczas wykonywania manewru wyprzedzania stracił panowanie nad pojazdem w wyniku czego zjechał do przydrożnego rowu, doprowadzając do dachowania pojazdu. Na miejscu zjawiła się matka 17-latka. Przeprowadzone badanie stanu trzeźwości wykazało promil alkoholu w jego organizmie. Nieletni został zabrany do szpitala w Działdowie na obserwację, gdzie pobrano od niego krew do badań na zawartość środków podobnie działających do alkoholu.

Dalsze czynności w tej sprawie prowadzi Komisariat Policji w Lidzbarku.

Z kolei w niedzielę (4.07.2021r.) policjanci pracowali na miejscu zdarzenia drogowego, do którego doszło na terenie jednej z podlidzbarskich miejscowości. Na rondzie na drodze wojewódzkiej nr 544 zderzyły się dwa pojazdy, w tym jeden to jednoślad. Według wstępnych ustaleń Policji, kierujący pojazdem marki Peugeot 107 nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierującemu motorem marki BMW, mieszkańcowi powiatu grudziądzkiego, doprowadzając do zderzenia pojazdów. Sprawcę kolizji, 49-letniego mieszkańca Lidzbarka policjanci ukarali mandatem i punktami karnymi.

KPP Działdowo

fot. OSP Płośnica