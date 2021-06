Dwie kobiety trafiły do szpitala po zderzeniu samochodów między Działdowem a Wysoką

Policjanci pracowali na miejscu wypadku drogowego, do którego doszło na trasie Działdowo-Wysoka na DW 544. W wyniku zderzenia czołowego dwóch samochodów osobowych dwie osoby trafiły do szpitala. To kierujące pojazdami, uczestniczki zdarzenia, 33-letnia działdowianka i 51-latka z Lidzbarka.