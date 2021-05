Uwaga! Utrudnienia w Działdowie i zmiana organizacji ruchu

Na terenie Działdowa ruszyły prace budowlane związane z remontem i modernizacją drogi Leśnej na odcinku Działdowo-Malinowo. W związku z czym, należy spodziewać się utrudnień w ruchu pojazdów. Uczestników ruchu drogowego prosimy o szczególną ostrożność i cierpliwość oraz stosowanie się do wprowadzanych zmian w organizacji ruchu. Prace potrwają przez kilka najbliższych miesięcy.

Z kolei z dniem 28.05.2021 r. ruszyły prace polegające na przeklasyfikowaniu przejazdu kolejowego na linii kolejowej nr 216 Działdowo-Olsztynek z kategorii D do kategorii C. Z uwagi na prowadzone prace nastąpi zmiana w organizacji ruchu na drodze powiatowej nr 1904 N, na odcinku drogi wojewódzkiej nr 545 – Sarnowo. Apelujemy do korzystających z dróg w tym rejonie o zwracanie uwagi na zmiany w ruchu drogowym i stosowanie się do obowiązujących przepisów.

KPP Działdowo